Российские гимнастки победили в групповых упражнениях на этапе Кубка вызова 

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. Сборная России одержала победу в групповых упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Казани.
Сборную России на соревнованиях представляли Анастасия Татарева, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова, Евгения Леванова и Анастасия Шишмакова. В упражнении с пятью обручами россиянки набрали 23,10 балла. Второе место заняли болгарские гимнастки (22,60), третье — итальянки (22,00).
В упражнении с тремя мячами и двумя скакалками россиянки набрали 22,80 балла. Второе место заняла сборная Италии (22,20), третье — команда Японии (22,10).
Ранее в воскресенье Дина Аверина победила в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой.
Этап Кубка вызова в Казани стал заключительным в текущем сезоне. Российские гимнастки выиграли 29 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых медалей на восьми этапах. Всего сборная России выиграла 60 медалей. Второе место по количеству медалей, завоеванных в текущем розыгрыше Кубка вызова, заняла сборная Италии с 17 наградами (8-5-4).