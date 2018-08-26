Российские гимнастки победили в групповых упражнениях на этапе Кубка вызова

КАЗАНЬ, 26 августа. / ТАСС /. Сборная России одержала победу в групповых упражнениях с пятью обручами, а также с тремя мячами и двумя скакалками на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Казани.

В упражнении с тремя мячами и двумя скакалками россиянки набрали 22,80 балла. Второе место заняла сборная Италии (22,20), третье — команда Японии (22,10).

Ранее в воскресенье Дина Аверина победила в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой.

Этап Кубка вызова в Казани стал заключительным в текущем сезоне. Российские гимнастки выиграли 29 золотых, 17 серебряных и 14 бронзовых медалей на восьми этапах. Всего сборная России выиграла 60 медалей. Второе место по количеству медалей, завоеванных в текущем розыгрыше Кубка вызова, заняла сборная Италии с 17 наградами (8-5-4).