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Елфутина выиграла серебро ЧЕ в олимпийском классе «RS:X»
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Елфутина выиграла серебро ЧЕ в олимпийском классе «RS:X» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Призёр Олимпийских игр — 2016 россиянка Стефания Елфутина выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по парусному спорту в олимпийском классе «RS:X», который завершился в Сопоте (Польша). Победительницей соревнований стала полька София Ночети-Клепацка, бронзовым призёром британка Эмма Уилсон.
Соревнования мужчин выиграл итальянец Маттиа Камбони. Лучший из россиян Александр Аскеров стал 32-м.
Парусный спорт. Чемпионат Европы. Сопот, Польша «RS:X». Женщины
1. София Ночети-Клепацка (Польша) — 40. 2. Стефания Елфутина (Россия) — 50. 3. Эмма Уилсон (Великобритания) — 53… 22. Мариам Сехпосян (Россия) — 223. 23. Анна Хворикова (Россия) — 250.
Мужчины
1. Маттиа Камбони (Италия) — 42. 2. Йоав Омер (Израиль) — 64. 3. Шахар Зубари (Израиль) — 66… 32. Александр Аскеров (Россия) — 235… 38. Евгений Айвазьян (Россия) — 142… 43. Владислав Бурмистренко (Россия) — 191… 45. Максим Токарев (Россия) — 195… 59. Илья Киричук (Россия) — 284… 61. Василий Тункин (Россия) — 329.
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