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Таталина стала чемпионкой мира по фристайлу в биг-эйре среди юниорок
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Таталина стала чемпионкой мира по фристайлу в биг-эйре среди юниорок 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: RT на русском
Россиянка Анастасия Таталина победила в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по лыжному фристайлу в Кардроне. Второе место заняла эстонка Келли Силдару, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница России Лана Прусакова.
В аналогичной дисциплине среди юниоров россияне участия не принимали. Победил американец Мэк Форханд, вторым стал его соотечественник Райан Стивенсон, а третьим — испанец — Тибо Маньин.
Фристайл. Чемпионат мира среди юниоров. Кардрона, Новая Зеландия Юниорки. Биг-эйр 1. Анастасия Таталина (Россия) — 90,40. 2. Келли Силдару (Эстония) — 84,80. 3. Лана Прусакова (Россия) — 80,20. Юниоры. Биг-эйр 1. Мэк Форханд (США) — 185,00. 2. Райан Стивенсон (США) — 184,20. 3. Тибо Маньин (Испания) — 182,20.
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