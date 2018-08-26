Таталина стала чемпионкой мира по фристайлу в биг-эйре среди юниорок 

Россиянка Анастасия Таталина победила в биг-эйре на юниорском чемпионате мира по лыжному фристайлу в Кардроне. Второе место заняла эстонка Келли Силдару, а замкнула тройку призёров ещё одна представительница России Лана Прусакова.
В аналогичной дисциплине среди юниоров россияне участия не принимали. Победил американец Мэк Форханд, вторым стал его соотечественник Райан Стивенсон, а третьим — испанец — Тибо Маньин.
Фристайл. Чемпионат мира среди юниоров. Кардрона, Новая Зеландия Юниорки. Биг-эйр 1. Анастасия Таталина (Россия) — 90,40. 2. Келли Силдару (Эстония) — 84,80. 3. Лана Прусакова (Россия) — 80,20. Юниоры. Биг-эйр 1. Мэк Форханд (США) — 185,00. 2. Райан Стивенсон (США) — 184,20. 3. Тибо Маньин (Испания) — 182,20.