Вихров стал бронзовым призёром юниорского первенства мира по фристайлу

Россиянин Максим Вихров завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на юниорском первенстве мира по фристайлу, который проходит в Кардроне (Новая Зеландия). Золото выиграли британец Оливер Дэвис и представительница Канады Микайла Мартин, серебро — Сандро Зибенхофер (Австрия) и Мэзи Хайден из США. Бронза в женских соревнованиях досталась представительнице Великобритании Эллейн Холл.

Фристайл. Юниорское первенство мира. Кардрона, Новая Зеландия

Юниоры. Ски-кросс

1. Оливер Дэвис (Великобритания).

2. Сандро Зибенхофер (Австрия).

3. Максим Вихров (Россия)…

13. Кирилл Гладков (Россия).

Юниорки. Ски-кросс

1. Микайла Мартин (Канада).

2. Мэзи Хайден (США).

3. Эллейн Холл (Великобритания).