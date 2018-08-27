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Вихров стал бронзовым призёром юниорского первенства мира по фристайлу
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Вихров стал бронзовым призёром юниорского первенства мира по фристайлу 

Чемпионат.com 10 часов назад
Россиянин Максим Вихров завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на юниорском первенстве мира по фристайлу, который проходит в Кардроне (Новая Зеландия). Золото выиграли британец Оливер Дэвис и представительница Канады Микайла Мартин, серебро — Сандро Зибенхофер (Австрия) и Мэзи Хайден из США. Бронза в женских соревнованиях досталась представительнице Великобритании Эллейн Холл.
Ещё один россиянин Кирилл Гладков занял 13-е место.
Фристайл. Юниорское первенство мира. Кардрона, Новая Зеландия
Юниоры. Ски-кросс
1. Оливер Дэвис (Великобритания).
2. Сандро Зибенхофер (Австрия).
3. Максим Вихров (Россия)…
13. Кирилл Гладков (Россия).
Юниорки. Ски-кросс
1. Микайла Мартин (Канада).
2. Мэзи Хайден (США).
3. Эллейн Холл (Великобритания).
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