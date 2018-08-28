Зеленоградкая городошница завоевала бронзу на соревнованиях в Москве

Открытый международный Кубок Москвы по городошному спорту проходил на кортах Коломенского парка с 11 по 18 августа.

В соревнованиях участвовали сто спортсменов из России и пяти зарубежных стран. Участники соревновались в четырех основных дисциплинах городошного спорта. В состав сборной команды Москвы по классическим городкам вошла Лидия Рябоштан из Зеленограда. Москвички завоевали бронзовую медаль в общекомандном зачете, а также установили новый мировой рекорд, выбив 37 битами 30 фигур.

В зачете троеборья столичные спортсмены заняли весь пьедестал: Елисеева Нина поднялась на высшую ступень, Акрымова Жанна завоевала серебро а зеленоградка Рябоштан Лидия — бронзовую медаль. Скоро спортсменкам предстоит выступать за Москву на предстоящем Кубке России 2018 года, который состоится в Евпатории.