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Слабовидящие дзюдоисты Дагестана выступят на Кубке мира в Казахстане
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Слабовидящие дзюдоисты Дагестана выступят на Кубке мира в Казахстане 

Mirmol.ru 6 часов назад
Фото: Mirmol.ru
Слабовидящие дзюдоисты Дагестана выступят на Кубке мира в КазахстанеПять дагестанских дзюдоистов (спорт слепых) в составе сборной России примут участие на Кубке мира, который состоится 5-12 сентября в городе Атырау Республики Казахстан.
Среди участников предстоящих международных соревнований — победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Так, в состав российской сборной для участия в Кубке мира вошли: бронзовый призер Паралимпийских игр Шахбан Курбанов, чемпион мира Абдула Курамагомедов, призер чемпионата мира Малик Курбанов, призер чемпионата Европы Заур Джабраилов, призер чемпионата России Руслан Албагачиев.
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