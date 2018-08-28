Слабовидящие дзюдоисты Дагестана выступят на Кубке мира в Казахстане

Слабовидящие дзюдоисты Дагестана выступят на Кубке мира в КазахстанеПять дагестанских дзюдоистов (спорт слепых) в составе сборной России примут участие на Кубке мира, который состоится 5-12 сентября в городе Атырау Республики Казахстан.

Среди участников предстоящих международных соревнований — победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Так, в состав российской сборной для участия в Кубке мира вошли: бронзовый призер Паралимпийских игр Шахбан Курбанов, чемпион мира Абдула Курамагомедов, призер чемпионата мира Малик Курбанов, призер чемпионата Европы Заур Джабраилов, призер чемпионата России Руслан Албагачиев.