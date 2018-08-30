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«Борьба сильных и выносливых»: в Самаре пройдёт финал Кубка России по триатлону
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«Борьба сильных и выносливых»: в Самаре пройдёт финал Кубка России по триатлону 

63.ru 14 часов назад
Фото: 63.ru
Участники посоревнуются в трех видах спорта
На самарской набережной вновь пройдёт спортивное мероприятие. Любители и профессионалы сразятся за Кубок России по триатлону.
— В воскресенье, 2 сентября, в 8:00 начнутся соревнования на двух дистанциях: олимпийской и Iron Race. Участникам предстоит максимально быстро пройти три этапа: плавание, велогонка и бег, — сообщил представитель Министерства спорта Самарской области.
На дистанции Iron Race расстояние гонки составит: плавание — 750 метров, велосипед — 20 километров, бег — 5 километров. На олимпийской дистанции — 1500 метров, 40 километров и 10 километров соответственно.
Соревнования стартуют с заплыва на центральном пляже на Полевом спуске. Далее пройдёт велоэтап — вдоль Волжского проспекта до ракеты-носителя «Союз», а затем беговой этап — от бассейна ЦСК ВВС до здания «Роснефти».
Карта маршрута олимпийской дистанции
19 августа на набережной прошел Самарский марафон на Кубок мэра. Около 3000 человек из разных стран мира и городов России преодолели дистанции на 3, 10, 21 и 42 км. Как это было — смотрите в репортаже 63.ru.
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