«Борьба сильных и выносливых»: в Самаре пройдёт финал Кубка России по триатлону

Участники посоревнуются в трех видах спорта

На самарской набережной вновь пройдёт спортивное мероприятие. Любители и профессионалы сразятся за Кубок России по триатлону.

— В воскресенье, 2 сентября, в 8:00 начнутся соревнования на двух дистанциях: олимпийской и Iron Race. Участникам предстоит максимально быстро пройти три этапа: плавание, велогонка и бег, — сообщил представитель Министерства спорта Самарской области.

На дистанции Iron Race расстояние гонки составит: плавание — 750 метров, велосипед — 20 километров, бег — 5 километров. На олимпийской дистанции — 1500 метров, 40 километров и 10 километров соответственно.

Соревнования стартуют с заплыва на центральном пляже на Полевом спуске. Далее пройдёт велоэтап — вдоль Волжского проспекта до ракеты-носителя «Союз», а затем беговой этап — от бассейна ЦСК ВВС до здания «Роснефти»

Карта маршрута олимпийской дистанции

19 августа на набережной прошел Самарский марафон на Кубок мэра. Около 3000 человек из разных стран мира и городов России преодолели дистанции на 3, 10, 21 и 42 км. Как это было — смотрите в репортаже 63.ru.