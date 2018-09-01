Летучева и Воронин выиграли спринт на этапе КМ по лыжероллерам в Ханты-Мансийске

Второй соревновательный день этапа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске выявил победителей спринта на 200 метров.

В финале юниорок лучшей здесь стала норвежка Джулия Арнесен, Альба Мортагна из Италии заняла второе место, а шведка Ханна Абрахамссон стала бронзовым призёром. У юниоров весь пьедестал заняли россияне. Гонка закончилась победой Александра Григорьева , ставшего лидером общего зачёта Кубка мира. Серебро выиграл Максим Шишкин , бронзу — Илья Проскурин.

Среди женщин победу одержала россиянка Ольга Летучева, серебро завоевала Анна Бользан из Италии, бронзу — словацкая лыжница Алена Прохазкова

В мужском финале не было равных россиянину Дмитрию Воронину . А вот для определения серебряного медалиста потребовался фотофиниш, по результатам которого вторым стал итальянец Эмануэль Беккис, который бежал с травмой ноги. Замкнул тройку призёров россиянин Антон Юрьев

2 сентября состоятся финальные гонки этапа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске — масс-старты.