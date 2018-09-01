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Летучева и Воронин выиграли спринт на этапе КМ по лыжероллерам в Ханты-Мансийске
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Летучева и Воронин выиграли спринт на этапе КМ по лыжероллерам в Ханты-Мансийске 

Чемпионат.com + ещё 2 24 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Второй соревновательный день этапа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске выявил победителей спринта на 200 метров.
В финале юниорок лучшей здесь стала норвежка Джулия Арнесен, Альба Мортагна из Италии заняла второе место, а шведка Ханна Абрахамссон стала бронзовым призёром. У юниоров весь пьедестал заняли россияне. Гонка закончилась победой Александра Григорьева, ставшего лидером общего зачёта Кубка мира. Серебро выиграл Максим Шишкин, бронзу — Илья Проскурин.
Среди женщин победу одержала россиянка Ольга Летучева, серебро завоевала Анна Бользан из Италии, бронзу — словацкая лыжница Алена Прохазкова.
В мужском финале не было равных россиянину Дмитрию Воронину. А вот для определения серебряного медалиста потребовался фотофиниш, по результатам которого вторым стал итальянец Эмануэль Беккис, который бежал с травмой ноги. Замкнул тройку призёров россиянин Антон Юрьев.
2 сентября состоятся финальные гонки этапа Кубка мира по лыжероллерам в Ханты-Мансийске — масс-старты.
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