Ещё
Центральный старт «Лыжни России» пройдет в 2019 году в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центральный старт «Лыжни России» пройдет в 2019 году в Новосибирске 

ТАСС 17 часов назад
Фото: ТАСС
НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Центральный старт открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2019 году будет дан в Новосибирске. Об этом сообщил на совещании в правительстве Новосибирской области министр спорта РФ Павел Колобков.
"Сегодня мы договорились, что в следующем году мы будем проводить здесь наш центральный старт «Лыжни России». Для вашего региона этот вид спорта очень важен", — отметил Колобков.
"Мы очень заинтересованы, чтобы главный массовый старт всенародного, всероссийского праздника «Лыжня России» прошел в Новосибирске. Мы будем тщательно готовиться. Надеемся, что это будет мощная пропагандистская акция для любителей лыжного спорта и в Новосибирске, и для всех сибиряков", — добавил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
В 2018 году на центральный старт гонки «Лыжня России» в Тульской области вышли 7 тыс. человек. «Лыжня России» — самое масштабное по числу участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие в мире. В 2018 году гонка прошла в 36-й раз, в ней приняли участие более 1,5 млн человек.
ТАСС: последние новости
Климов стал вторым на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Японии Кнауте: разбирательства с МОК подтолкнули лыжника Легкова к завершению карьеры Россиянки стали вторыми на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в многоборье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России забит самый позорный автогол в мире67
Роналду не взяли в сборную6
Француженку оштрафовали за оголение на US Open7
От Медведевой «сбежал» тренер16
Воспитанник «Зенита» подписал контракт с ЦСКА
Видео
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
06:47
Почему Домрачева уехала из России
Биатлон
02:37
«Ненавижу играть против нее»
Теннис Статьи
04:28
«Мог быть провал»: что делает учениц Тутберидзе особенными
Фигурное катание Статьи
00:37
От Медведевой «сбежал» тренер
Фигурное катание Статьи
00:13
Исинбаева показала идеальную фигуру
Легкая атлетика
05:22
«Он не сидел на стероидах. Он из них состоял»
MMA Статьи
08:42
Судья «удушил» бойца ММА после нокаута
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение