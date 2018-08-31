Центральный старт «Лыжни России» пройдет в 2019 году в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 31 августа. / ТАСС /. Центральный старт открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в 2019 году будет дан в Новосибирске. Об этом сообщил на совещании в правительстве Новосибирской области министр спорта РФ Павел Колобков.

"Сегодня мы договорились, что в следующем году мы будем проводить здесь наш центральный старт «Лыжни России». Для вашего региона этот вид спорта очень важен", — отметил Колобков.

"Мы очень заинтересованы, чтобы главный массовый старт всенародного, всероссийского праздника «Лыжня России» прошел в Новосибирске. Мы будем тщательно готовиться. Надеемся, что это будет мощная пропагандистская акция для любителей лыжного спорта и в Новосибирске, и для всех сибиряков", — добавил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

В 2018 году на центральный старт гонки «Лыжня России» в Тульской области вышли 7 тыс. человек. «Лыжня России» — самое масштабное по числу участников и географическому охвату зимнее спортивное мероприятие в мире. В 2018 году гонка прошла в 36-й раз, в ней приняли участие более 1,5 млн человек.