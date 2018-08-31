Под Тверью пройдёт Этап Кубка мира по ездовому спорту

15-16 сентября в Тверской области, в деревне Ямок, пройдет Этап Кубка мира по ездовому спорту. Организатором соревнований выступает команда #SLEDDOGPARTY при поддержке Федерации ездового спорта России и правительства Тверской области. Мероприятие включено в Единый календарный план Министерства спорта РФ.

На старт выйдет более 150 участников из различных регионов России, а также из нескольких стран Европы, в том числе самые титулованные спортсмены, которые будут бороться за очки в рейтинге Кубка мира. Этап Кубка мира проверит участвующих в нем спортсменов в целом ряде дисциплин: каникросс (бег с собакой), байкджоринг (велосипед с собакой), скутер (самокат с 1 или 2 собаками), карт (упряжки от 4 до 8 собак).

Организаторы также рассказали, что во второй день соревнований зрителей ждет зрелищное мероприятие — костюмированная эстафета. Соревнования пройдут с 10:00 до 15:00.