Квадроциклист Максимов стал вторым на четвёртом этапе чемпионата мира

Четвёртый этап чемпионата мира ФИМ по ралли-рейдам и этап престижной «серии Дакар» — ралли Desafio Ruta 40 принес российскому квадроциклисту Александру Максимову серебро в зачете квадроциклов.

Гонка проходила в Аргентине с 25 по 31 августа. За пять боевых этапов участники преодолели около 1500 зачетных километров.

Среди 12 соперников в категории квадроциклов, с которыми боролся российский спортсмен, были опытные местные гонщики, а также победитель «Дакара», многократный чемпион мира поляк Рафал Соник . Николас Кавильясо стал победителем гонки среди квадроциклов, Максимов завоевал серебро, а Соник получил бронзу. В общем зачёте чемпионата россиянин уверенно лидирует.

«Гонка очень интересна разнообразием дорог и бездорожья: горы, высокие 1-2-метровые коварные дюны, реки, каменистые плато, скоростные участки с серпантинам и другие типы покрытий. Такое ощущение, что в Аргентине есть всё, что только можно встретить в ралли-рейдах! По навигации особых сложностей не испытал, было много «орписта» — езды по курсу от точки к точке, но за все пять этапов я нигде не заблудился.

Конкуренция на этой гонке очень высокая — много сильных соперников, так что расслабляться нельзя было ни на секунду. Я люблю скорость, но на арендном квадроцикле была плохая управляемость, приходилось бороться с собой и сбрасывать темп, чтобы избежать технических проблем. Поставленную задачу удалось полностью реализовать, я доволен и благодарен всей своей команде и новым аргентинским друзьям, которые помогали во время гонки», — отметил Максимов.