Нижегородские гребцы завоевали золото и бронзу на Кубке Президента России

Нижегородские гребцы Юрий Постригай и Артем Воронков завоевали две медали на Кубке Президента России по гребле на байдарках и каноэ.

Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», эти соревнования имели статус международных и прошли 1-2 сентября на гребном канале в столичном Крылатском..

Юрий Постригай стал первым на дистанции 500 метров в составе экипажа-четверки, а Артем Воронков финишировал вторым в параканоэ.

Напомним, золото и две бронзы завоевали нижегородцы на первенстве и Кубке России по гребному спорту.