Ещё
Нижегородские гребцы завоевали золото и бронзу на Кубке Президента России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородские гребцы завоевали золото и бронзу на Кубке Президента России 

Newsroom24 + ещё 8 4 сентября 2018
Фото: Newsroom24
Нижегородские гребцы Юрий Постригай и Артем Воронков завоевали две медали на Кубке Президента России по гребле на байдарках и каноэ.
Как сообщает пресс-служба ГАУ НО «Центр спортивной подготовки», эти соревнования имели статус международных и прошли 1-2 сентября на гребном канале в столичном Крылатском..
Юрий Постригай стал первым на дистанции 500 метров в составе экипажа-четверки, а Артем Воронков финишировал вторым в параканоэ.
Напомним, золото и две бронзы завоевали нижегородцы на первенстве и Кубке России по гребному спорту.
Newsroom24: последние новости
Нижегородский «Старт» обыграл «Сириус» в контрольном матче Усилия, которые прилагают власти Нижегородской области для развития спорта, заслуживают самого глубокого уважения - Поздняков Никитин проверил ход реконструкции чаши бассейна в СДЮШОР «Заря» в Дзержинске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орсер впервые откровенно рассказал о работе с Медведевой8
Ученица Тутберидзе превзошла всех19
Тренер сделал признание о «сбежавшей» Медведевой22
Мини-бикини: отдых российских гимнасток36
Рекорд ученицы Тутберидзе не смутил Тарасову2
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Лыжный спорт
01:00
Новичок «Зенита» стал самым богатым футболистом РФ
Футбол
00:38
Умер известный хоккеист Павел Лазарев
Хоккей
04:59
Известную фигуристку избили в Москве
Фигурное катание
05:12
Шарапова оправдалась за позор на US Open
Теннис
00:36
Украинская легкоатлетка поразила сексуальным фото
Летние виды спорта Прочее
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение