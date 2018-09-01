Главный трек страны принял участников Российской серии кольцевых гонок в Сочи. Видео

Участники Российской серии кольцевых гонок в Сочи прокатились по сочинскому автодрому. Первый заезд состоялся 1 сентября. Видео с соревнований оказалось в распоряжении «360».

Представители СМП РСКГ из разных городов страны открыли «бархатный» сезон. Здесь, в первые выходные осени, стартовал шестой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам.

Первые три напряженных гонки прошли с перерывами на автограф-сессии. Все желающие смогли пообщаться с титулованными пилотами.

Вход на трибуны гоночной арены бесплатный. 2 сентября пройдут вторые три заезда.