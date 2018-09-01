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Главный трек страны принял участников Российской серии кольцевых гонок в Сочи. Видео
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Главный трек страны принял участников Российской серии кольцевых гонок в Сочи. Видео 

360tv.ru 13 часов назад
Фото: 360tv.ru
Участники Российской серии кольцевых гонок в Сочи прокатились по сочинскому автодрому. Первый заезд состоялся 1 сентября. Видео с соревнований оказалось в распоряжении «360».
Представители СМП РСКГ из разных городов страны открыли «бархатный» сезон. Здесь, в первые выходные осени, стартовал шестой этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам.
Первые три напряженных гонки прошли с перерывами на автограф-сессии. Все желающие смогли пообщаться с титулованными пилотами.
Вход на трибуны гоночной арены бесплатный. 2 сентября пройдут вторые три заезда.
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