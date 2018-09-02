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Д. Полянский выиграл этап Кубка мира по триатлону в Чехии
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Д. Полянский выиграл этап Кубка мира по триатлону в Чехии 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Россиянин Дмитрий Полянский одержал победу на этапе Кубка мира по триатлону, который завершился в Карловых Варах (Чехия). Полянский на 14 секунд опередил ближайшего преследователя — ирландца Рассела Уайта. Третьим финишировал итальянец Алессандро Фабиан.
Ещё один россиянин Игорь Полянский стал 11-м, отстав от брата на 1 минуту и 20 секунд. Алексей Калистратов завершил дистанцию 47-м.
Ранее в женских соревнованиях россиянка Александра Разаренова финишировала 15-й.
Триатлон. Этап Кубка мира. Карловы Вары, Чехия Мужчины
1. Дмитрий Полянский (Россия) — 1:52.23. 2. Рассел Уайт (Ирландия) — отставание 0.14. 3. Алессандро Фабиан (Италия) — + 0.22… 11. Игорь Полянский (Россия) — + 1.20… 47. Алексей Калистратов (Россия) — + 7.43.
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