Евгений Климов. Путь к вершине

Совсем скоро в Чайковском состоится очередной этап летнего Гран-при. Такое случалось уже неоднократно, а вот то, что местный герой Евгений Климов приедет в желтой майке лидера будет впервые!

Еще до домашних Олимпийских игр в Сочи с этим спортсменом связывали большие надежды. Ведь он не раз показывал очень далекие прыжки, а главное, полеты за К-point у него получались почти на каждом старте. Такая стабильность выделяла молодого двоеборца даже на фоне прыжковой сборной.

Евгений Климов родился 3 февраля 1994 года в Перми. «Родители у меня со спортом не связаны, мама — учитель, папа — водитель. В двоеборье меня привел тренер. Прыгаю с трамплина с 8 с половиной лет. Первый трамплин был 15-метровый. Сначала, конечно, было страшновато, а потом нет», — вспоминает Евгений.

"В то время Денис Тишагин, которого я тренировал, завершил карьеру. Я остался без воспитанников и в сентябре 2002 года набирал группу, так и попал ко мне Евгений", — говорит личный тренер Климова Александр Владимирович Гаранин.

Уже в первые годы Евгений показывал, что рожден для прыжков с трамплина. Вместе с тренером и однокомандниками Тимофеем Борисовым , Никитой Оксом, Рустамом Хабибрахмановым и Владимиром Котельниковым объездил всю Европу, особенно часто тренировки проводились в Австрии и Польше, хотя спортсмены бывали даже в Раубичах, где тренировались на роллерных трассах.

"Мы ездили в Нижний Новгород, в Чайковском проходили гоночную подготовку. Очень часто ездили в Польшу, в Закопане. Поначалу не было сильного отличия Евгения от остальных, но года через полтора-два он захватил лидерство именно на трамплине", — рассказывает Никита Окс.

По мнению Александра Гаранина, если ребята проявляют себя на внутрироссийских стартах, то их нужно вывозить на международные соревнования: «Юноши и юниоры бывают амбициозные, и это хорошо. В период, когда у них есть достаточно хорошие спортивные достижения, необходимо пробовать их на международных стартах, как говорится, куй железо, пока оно горячо. Но все упирается в финансирование. У Министерства спорта на всех средств не хватает, региональные организации (не все, конечно) действуют по принципу „лучше синица в руках чем журавль в небе“. Вот и соревнуются „звездочки“между собой на Кубке России. А время идет, амбиции гаснут, спортсмен „стареет“, спортивная форма уходит…»

Евгений Климов впервые выступил на международной арене на юношеском фестивале в Либереце в 2011 году. Причем в двоеборье он показал лучшие результаты, чем в чистых прыжках. В личных соревнованиях Евгений занял 13-е место, а в командном спринте остановился в шаге от тройки сильнейших, вместе со Рустамом Хабибрахмановым отыграв в ходе лыжной гонки одну позицию! В прыжках с трамплина Евгений выступал лишь на командном старте, где показал лучший результат из всей нашей четверки, но это не помогло ей подняться выше 11-го места.

После этого спортсмен дебютировал в соревнованиях Континентального кубка и уже на втором своем этапе набрал очки.

На юниорском чемпионате мира 2012 года в Эрзуруме Климов стал 6-м в спринтерской 5-километровой гонке.

Годом позже он снова принимал участие в чемпионате мира среди юниоров, выступив и в двоеборье, и в прыжках. В эстафете российская четверка заняла 4-е место, а в прыжках остановилась на 7-ой позиции.

В феврале 2013 года Евгений Климов должен был дебютировать на Кубке мира в Сочи, но не смог принять участия в соревнованиях. Так что чемпионат мира в Валь ди Фьемме стал для россиянина первым стартом высшего уровня, но высоких результатов он там не добился.

Однако с самого начала сезона 2013/14 Климов заставил о себе говорить. На первом же этапе Кубка мира в Куусамо он улетел намного дальше всех и стартовал в лыжной гонке первым! К сожалению, лыжная подготовка у Евгения не была на столь же высоком уровне, что и прыжки с трамплина, так что он смог финишировать лишь 30-м. О значительных отставаниях на трассе писали и говорили все, особенно в преддверии домашних Игр, тем более, что Евгений еще не раз показывавший отличные прыжки, больше так и не смог набрать кубковые очки. Несмотря на это, Климов все-таки получил шанс выступить в Сочи не только в эстафете, но и на индивидуальном старте.

"На Олимпиаде тренерский штаб поставил меня на личный старт на 90-метровом трамплине со словами:"Мы поставим Женю, чтобы зрителям хоть как-то было интересно смотреть двоеборье. Пусть знают, что мы хоть прыгать умеем. Ну а в гонке как получится… Твоя задача — прыгнуть". Ну я и прыгнул", — вспоминает Евгений. Все мы помним его блестящий прыжок, который позволил российскому двоеборцу занять 3-е место на трамплине. Ну а в гонке никто и не ждал от Евгения прорыва…

За две недели до сочинской Олимпиады Евгений Климов выступал на последнем для себя юниорском чемпионате мира. И хотя 4-е место в эстафете и 6-е на личном старте — неплохие результаты, но бронзовая медаль в прыжках с трамплина стала первой для спортсмена наградой на международной арене. Это достижение и стало толчком для перехода в чистые прыжки, хотя Евгений еще год оставался двоеборцем.

В последнем своем сезоне россиянин снова далеко прыгал, но проигрывал на лыжне. На Универсиаде в Словакии Евгений, завоевав бронзовую и золотую медали, выступил в прыжках намного лучше, чем в двоеборье. 15 февраля на этапе Континентального кубка в Рамзау состоялся последний международный старт Климова-двоеборца. Приближался чемпионат мира в Фалуне, где Климов планировал или выступить в двоеборье, или вообще не ехать. Но вышло совсем по-другому.

В дни старта чемпионата мира в Хинетрцартене проходил этап Кубка FIS по прыжкам с трамплина. На эти соревнования был заявлен и Евгений. И хотя сам спортсмен был даже немного смущен количеством совсем юных спортсменов, там все-таки нашлись опытные прыгуны, с которыми было интересно бороться.

На первом старте Евгений занял 3-е место, а днем позже одержал победу! Прямо из Германии спортсмен отправился в Фалун, где теперь уже должен был выступать на личном старте на большом трамплине. Успешно преодолев квалификацию, в основных соревнованиях Климов занял 35-е место. На этапе Континентального кубка в Нижнем Тагиле Евгений вновь мог подняться на подиум, но остановился в шаге от него. Был даже план отправить Климова на полетный этап в Планицу, но этому помешали две вещи: во-первых, Евгений не так много прыгал и на больших трамплинах, чтобы выступать на полетном, а во-вторых, в эти дни проходил чемпионат России по двоеборью. «Я пока еще двоеборец. Кто меня растил? И потом, если я не поеду, получится, что я кидаю команду, у которой от этого результат будет хуже», — говорил тогда Климов.

В сезоне 2015/16 Евгений неплохо выступил на Гран-при в Чайковском, но зимой его выступления нередко заканчивались на стадии квалификации.

Сам по себе переход в прыжки был достаточно тяжелым. Для выступления в этом виде спорта Климову нужно было сменить лыжи на более короткие, а значит, и сбросить несколько килограммов, чтобы проходить контроль. Приходилось придерживаться строгой диеты. А вот адаптация в новом виде спорта, по мнению Александра Гаранина, прошла легко: «У Жени очень хорошая координация и хорошие скоростно-силовые данные. Он сразу вошел в основной состав нашей команды. Но дальше, в соревновательный период, пошли срывы, то есть, в соревнованиях он не показывал своего тренировочного уровня, не справлялся с психологической нагрузкой в условиях жесткой конкуренции. В итоге на международном уровне на тот период похвастаться нечем».

Лишь в следующем году в результатах Климова стали появляться места в двадцатке сильнейших. На этапе перед Турне четырех трамплинов в Энгельберге он был 3-им в квалификации. Но особенно важной стала бронзовая награда старта самого Турне в Инсбруке! Казалось бы, Евгений и дальше будет занимать самые высокие места, но на чемпионате мира в Лахти он снова лишь проходил в финальную попытку. Зато на полетном этапе в Планице Евгений Климов установил свой личный рекорд — 220 метров, а по итогам сезона занял 17-е место в общем зачете Кубка мира.

Прошлым летом Евгений вновь нашел самого себя. 2-е и 3-е места на этапе в Чайковском обеспечили ему 5-ю позицию в генеральной классификации, но зимой его карьера опять пошла под гору. Единственный подиум на Континентальном кубке в Саппоро и лишь 30-е и 26-е места на главном старте четырехлетия явно не удовлетворяли самого спортсмена.

И вот этим летом Климов подошел к новой вершине, перехватив желтую майку лидера Гран-при. За все лето россиянин лишь однажды в Хинетрцартене остался без подиума, заняв 5-е место. А за его историческим успехом в Куршевеле наблюдали и его бывшие коллеги двоеборцы.

"Я рад за Евгения. Наконец, он смог стать первым. Не знаю, что бы было, если бы Климов остался в двоеборье. Помню, на одном из последних стартов, он бежал не так плохо, но все-таки в прыжках ему намного лучше. На трамплине этот спортсмен просто преображается, такой серьезный, собранный, агрессивный", — говорит Бернхард Грубер

"Вообще, я летом плохо прыгаю. До стартов. На Гран-при всегда собирался и налаживал прыжки, и этого хватало на всю зиму", — признавался Евгений Климов еще в первый свой прыжковый сезон.

Будем надеяться, что все в этом году будет соответствовать его словам!

Анастасия Шухова

На фото Е. Климов и А. В. Гаранин (автор — И. Росляков)