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В крови погибшей олимпийской чемпионки найден алкоголь
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В крови погибшей олимпийской чемпионки найден алкоголь 

Газета.Ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд перед своей смертью употребляла алкоголь, сообщает ТАСС.
Спортсменку нашли на побережье одного из норвежских островов в бессознательном состоянии возле своего гидроцикла в конце июля. Врачи, вызванные на место трагедии, не смогли ей ничем помочь.
"Содержание алкоголя в ее крови было выше того, которое разрешено при управление водным транспортом, то есть выше 0,8 промилле", — сообщили в полиции.
Также сотрудники правоохранительных органов отметили, что во время происшествия спортсменка была одна. Расследование трагедии продолжается.
В 2010 году Скофтеруд стала чемпионкой Олимпийских игр в Ванкувере. В 2005-м и 2011-м норвежка дважды завоевывала золото на чемпионатах мира в эстафетных гонках.
Ранее сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр погибла в Норвегии.
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