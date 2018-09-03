В крови погибшей олимпийской чемпионки найден алкоголь

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вибеке Скофтеруд перед своей смертью употребляла алкоголь, сообщает ТАСС

Спортсменку нашли на побережье одного из норвежских островов в бессознательном состоянии возле своего гидроцикла в конце июля. Врачи, вызванные на место трагедии, не смогли ей ничем помочь.

"Содержание алкоголя в ее крови было выше того, которое разрешено при управление водным транспортом, то есть выше 0,8 промилле", — сообщили в полиции.

Также сотрудники правоохранительных органов отметили, что во время происшествия спортсменка была одна. Расследование трагедии продолжается.

В 2010 году Скофтеруд стала чемпионкой Олимпийских игр в Ванкувере. В 2005-м и 2011-м норвежка дважды завоевывала золото на чемпионатах мира в эстафетных гонках.

Ранее сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр погибла в Норвегии.