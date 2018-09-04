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В Чайковском пройдет Летний Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина
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В Чайковском пройдет Летний Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина 

Собака.ru 7 часов назад
Фото: Собака.ru
8 и 9 сентября в Чайковском соберутся летающие лыжники со всего мира, чтоб побороться в Летнем Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина. В соревнованиях примут участие около 100 лучших спортсменов из 13 стран мира. Гостей ждет обширная развлекательная программа. Билеты можно приобрести в Городских зрелищных кассах или на сайте. Приезжайте поддержать наших спортсменов!
Гран-При — это единственное событие в Пермского крае, которое в прямом эфире на весь мир показывает Eurosport. Фото: skijumpingchaikovsky
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