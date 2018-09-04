В Чайковском пройдет Летний Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина

8 и 9 сентября в Чайковском соберутся летающие лыжники со всего мира, чтоб побороться в Летнем Гран-При по прыжкам на лыжах с трамплина. В соревнованиях примут участие около 100 лучших спортсменов из 13 стран мира. Гостей ждет обширная развлекательная программа. Билеты можно приобрести в Городских зрелищных кассах или на сайте. Приезжайте поддержать наших спортсменов!