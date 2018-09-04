Трамплинный комплекс в Сочи в следующем сезоне примет международные соревнования

МОСКВА, 4 сентября. / ТАСС /. Олимпийский трамплинный комплекс в Сочи в 2019 году примет международные соревнований — летний Кубок Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский

Кубок FIS должен был пройти в Сочи в этом сезоне, однако из-за отсутствия финансирования от его организации было решено отказаться.

"Мы готовим заявку в FIS по поводу проведения международного соревнования в следующем году, следующим летом. Начнем с минимального турнира — Кубка FIS, который пройдет в июле или августе 2019 года. Соответствующая поддержка от Министерства спорта уже получена", — сказал Дубровский.

По его словам, в октябре на сочинских трамплинах пройдет летний чемпионат России по прыжкам на лыжах. «Планируем, что его будут транслировать на федеральном канале», — заметил он.