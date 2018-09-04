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Трамплинный комплекс в Сочи в следующем сезоне примет международные соревнования
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Трамплинный комплекс в Сочи в следующем сезоне примет международные соревнования 

ТАСС + ещё 1 6 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Олимпийский трамплинный комплекс в Сочи в 2019 году примет международные соревнований — летний Кубок Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об этом на пресс-конференции сообщил президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.
Кубок FIS должен был пройти в Сочи в этом сезоне, однако из-за отсутствия финансирования от его организации было решено отказаться.
"Мы готовим заявку в FIS по поводу проведения международного соревнования в следующем году, следующим летом. Начнем с минимального турнира — Кубка FIS, который пройдет в июле или августе 2019 года. Соответствующая поддержка от Министерства спорта уже получена", — сказал Дубровский.
По его словам, в октябре на сочинских трамплинах пройдет летний чемпионат России по прыжкам на лыжах. «Планируем, что его будут транслировать на федеральном канале», — заметил он.
С 8 по 9 сентября в Чайковском (Пермский край) пройдет этап летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина. Российский спортсмен Евгений Климов подходит к старту домашнего этапа в качестве лидера общего зачета летнего Гран-при. По словам главы национальной федерации, в среднем каждый день соревнований посетят от 2 до 2,5 тысяч зрителей.
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