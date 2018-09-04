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Министр спорта Татарстана: этап Кубка мира по плаванию пройдёт на высоком уровне
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Министр спорта Татарстана: этап Кубка мира по плаванию пройдёт на высоком уровне 

Чемпионат.com 2 часа назад
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что в Казани есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести этап Кубка мира по плаванию на высоком уровне.
«Казань очень дружна с водными видами спорта: мы ежегодно проводим этапы Кубка мира FINA по прыжкам в воду, по синхронному плаванию у нас были турниры, по водному поло. У города есть всё необходимое для того, чтобы соревнования прошли на лучшем уровне — опыт, инфраструктура, любовь местных жителей к водным видам спорта. Мы с нетерпением ждем спортсменов и всех гостей — нет сомнений, что он соберет в столице Татарстана лучших пловцов со всего мира. Будем вместе болеть за представителей нашей сборной», — приводит слова Леонова официальный сайт министерства спорта Татарстана.
Стартовый этап Кубка мира нового сезона состоится в Казани с 7 по 9 сентября. Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. По прогнозам организаторов, этап Кубка мира в Казани соберёт порядка 250 сильнейших пловцов со всего мира.
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