Министр спорта Татарстана: этап Кубка мира по плаванию пройдёт на высоком уровне

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что в Казани есть вся необходимая инфраструктура для того, чтобы провести этап Кубка мира по плаванию на высоком уровне.

«Казань очень дружна с водными видами спорта: мы ежегодно проводим этапы Кубка мира FINA по прыжкам в воду, по синхронному плаванию у нас были турниры, по водному поло. У города есть всё необходимое для того, чтобы соревнования прошли на лучшем уровне — опыт, инфраструктура, любовь местных жителей к водным видам спорта. Мы с нетерпением ждем спортсменов и всех гостей — нет сомнений, что он соберет в столице Татарстана лучших пловцов со всего мира. Будем вместе болеть за представителей нашей сборной», — приводит слова Леонова официальный сайт министерства спорта Татарстана.

Стартовый этап Кубка мира нового сезона состоится в Казани с 7 по 9 сентября. Соревнования пройдут в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта. По прогнозам организаторов, этап Кубка мира в Казани соберёт порядка 250 сильнейших пловцов со всего мира.