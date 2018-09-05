В октябре в Красноярске пройдут три тестовых соревнования Зимней универсиады-2019

Красноярск, 5 сентября 2018 г. В октябре в Красноярске пройдут три тестовых соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года: студенческие состязания по хоккею и шорт-треку, а также этап Кубка России по фигурному катанию. В ходе этих турниров все службы Дирекции Студенческих игр отработают взаимодействие друг с другом и проверят готовность спортивных объектов к международному событию, которое состоится со 2 по 12 марта 2019 года.

Серия тестовых мероприятий начнется с Международного турнира по хоккею среди мужских студенческих команд «Student hockey Challenge». С 1 по 8 октября хоккейные матчи планируется провести в возведенном к Студенческим играм ледовом дворце «Кристалл Арена». В турнире примут участие сильнейшие команды из России, США и стран Европы, в том числе победители национальных студенческих хоккейных лиг. Соревнования «Student Hockey Challenge» проводятся под эгидой Студенческой хоккейной лиги России и Европейской университетской хоккейной лиги с 2017 года.

Следующим тестовым соревнованием, которое состоится с 16 по 20 октября, станет третий этап Кубка России по фигурному катанию. Состязания пройдут в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена Красноярск», построенном к Зимней универсиаде-2019. Порядка 150 спортсменов из 30 регионов страны будут бороться за медали Кубка в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду по разрядам: взрослые (мастера спорта, мужчины и женщины) и юниоры (кандидаты в мастера спорта, юноши и девушки).

Третьим тестовым мероприятием будут Всероссийские соревнования среди студентов по шорт-треку, которые с 24 по 29 октября примет многофункциональный комплекс «Арена. Север». В турнире ожидается участие 80 спортсменов, в программе — забеги среди мужчин и женщин на 500 м, 1000 м и 1500 м, а также эстафеты на 3 тыс. м среди женщин и на 5 тыс. м среди мужчин.

С начала 2018 года в Красноярске прошло два тестовых мероприятия Зимней универсиады-2019: в марте состоялись чемпионат, первенство и Кубок России по горнолыжному спорту, а в августе — Форум FISU «Студенческий спорт: трамплин для инновационного лидерства». До Студенческих игр будет девять тестовых соревнований: Международный турнир по хоккею среди мужских команд «Student hockey Challenge», этап Кубка России по фигурному катанию, Всероссийские соревнования среди студентов по шорт-треку, этап Кубка России по лыжным гонкам, Кубок России среди женщин по керлингу, юниорское первенство мира по хоккею с мячом, чемпионат России и этап Кубка России по биатлону, два этапа Кубка России по фристайлу и два этапа Кубка России по сноуборду.

Добавим, что аккредитация представителей СМИ на ближайшие тестовые соревнования Зимней универсиады-2019 — Международный турнир по хоккею среди студенческих команд «Student hockey Challenge» — начнется 10 сентября на сайте Студенческих игр. Подробнее о порядке процедуры будет сообщено дополнительно. Для аккредитованных СМИ в ледовом дворце «Кристалл Арена» организуют пресс-центр с медиазонами: рабочие места с доступом к Wi-Fi, инфодеск (стойка справочной информации для получения актуальных данных о соревнованиях), микст-зоны, где журналисты смогут получать комментарии спортсменов, фотопозиции и зону отдыха.

Дополнительная информация для СМИ:

Татьяна Богданова, пресс-служба АНО «Дирекция Красноярск-2019», тел. : 8-923-351-2019.

Юлия Сабирзянова, отдел сервисов для СМИ АНО «Дирекция Красноярск-2019», тел. : 8-923-334-2019.

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