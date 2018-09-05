Лыжи на асфальте. Ханты-Мансийск принял этап Кубка мира по лыжероллерам

Организаторы этапа Кубка мира по лыжероллерам устроили два состязательных дня прямо на центральных улицах Ханты-Мансийска.

Уступите лыжню!

78 участников из 8 стран выясняли, кто из них лучший на асфальте. «Я слышала, что есть такой вид спорта. Летняя альтернатива зимним видам. Я, например, зимой хожу на биатлон. Жалко, что было мало рекламы по городу, многие о состязаниях узнали, когда увидели, что улицы перекрыты», — поделилась мнением местная жительница Татьяна.

На улицах города состязались лыжники из Дании, Германии, Словакии, Чехии, Италии, Швеции, Норвегии и России. Участников могло быть и больше. «К сожалению, не все приехали в Россию. А зря, организация тут супер», — рассказал председатель комитета по лыжероллерам международной федерации зимних видов спорта Мартинш Никласс.

«Мы на 99% получили всё от этих стартов, что хотели. Хорошая погода, очень хорошая трасса — всем понравилась, организация на уровне, прямая трансляция, даже зрители были, мы так волновались, что никто не придёт», — добавил спортивный функционер.

«В Ханты-Мансийке было больше всего зрителей, в сравнении с аналогичными стартами в Европе. Трасса тут самая тяжёлая. Спуски у вас, конечно, опасные», — говорит спортсменка из России Виктория Лукашова.

«Пожалуй, это лучший этап Кубка мира, на котором я была, — рассказала немецкая спортсменка Мерле Рихтер. — Трасса, город — все замечательно».

«Определенно, лучшая трасса среди всех, — подтвердил ее слова норвежец Кристиан Анкерсен. «Подъемы? Нам понравилось, что их было немного в городе, для спринтеров, как мы, такая трасса лучше всего».

Россияне — лучшие

По итогам состязаний хозяева — команда России — собрали самый богатый урожай медалей. Победителями в своих дисциплинах стали Александр Григорьев , Илья Безгин, Ульяна Гаврилова, Арина Былинко, Светлана Николаева , Ольга Летучева, Дмитрий Воронин . Гости уехали из Ханты-Мансийска тоже не с пустыми руками — «золото» в гонках — в активе итальянки Альбы Мортанье, норвежки Джулии Арнесен и шведа Виктора Густафссона.

По итогам третьего этапа Кубка мира по лыжероллерам сборная команда России завоевала 20 медалей, 9 из которых — высшей пробы. Примечательно, что три «золота» добыл юниор Александр Григорьев, который, благодаря успешному выступлению в столице Югры, смог стать лидером общего зачета Кубка мира.

Кстати, самым опытным участником соревнований оказался житель окружной столицы Геннадий Пашкин. В свои 65 лет он показал 18-ый результат в гонке с раздельным стартом на 16 км. Примечательно, что всего неделю назад на трассах Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко он завоевал золотую медаль окружного чемпионата по лыжероллерам в своей возрастной категории.

Справка:

Первые роликовые лыжи появились в середине 30-х годов прошлого столетия в Италии и Северной Европе.

До 1970-х годов роликовые лыжи использовали, в основном, как средство тренировок атлетов в летний период. В 1992 году роллерные лыжи стали новым видом спорта, а первые всемирные гонки прошли уже в 1993 году в Гааге. В 2000 году в Голландии прошел первый чемпионат мира. В настоящее время используются роликовые лыжи как для классического, так и для конькового хода.

Поскольку во время соревнований лыжники достигают скорости 50 км/час, а средняя скорость составляет около 30 км/час, лыжники обязательно используют средства, обеспечивающие безопасность: каска, защита для ног и рук.