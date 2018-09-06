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Сноубордист Логинов выиграл золото юниорского ЧМ в параллельном слаломе
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Сноубордист Логинов выиграл золото юниорского ЧМ в параллельном слаломе 

Чемпионат.com + ещё 6 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Кардроне (Новая Зеландия) завершился юниорский чемпионат мира по сноуборду. В параллельном слаломе победы одержали россиянин Дмитрий Логинов и представительница Австрия Даниэла Ульбинг. Серебряными призёрами стали россияне Илья Витюгов и Анастасия Курочкина. Бронза досталась россиянам Ярославу Степанко и Елене Болтаевой. Сноуборд. Юниорский чемпионат мира. Кардрона, Новая Зеландия Юниоры. Параллельный слалом 1. Дмитрий Логинов (Россия). 2. Илья Витюгов (Россия). 3. Ярослав Степанко (Россия)… 11. Игорь Слуев (Россия)… 35. Дмитрий Карлагачев (Россия). Юниорки. Параллельный слалом 1. Даниэла Ульбинг (Австрия). 2. Анастасия Курочкина (Россия). 3. Елена Болтаева (Россия)… 7. Мария Валова (Россия). 8. Елизавета Поздеева (Россия). 9. Милена Быкова (Россия).
Накануне Логинов выиграл золото в параллельном гигантском слаломе.
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