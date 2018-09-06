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Приморские гребцы завоевали «Кубок города Тяньцзинь»
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Приморские гребцы завоевали «Кубок города Тяньцзинь» 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Гребцы из Приморского края одержали победу на международных соревнованиях «Кубок города Тяньцзинь». Кроме них в гонках на лодках «дракон» участвовали гребцы из Гонконга, Китая, Макао и Швеции. Об этом сообщили на сайте администрации Приморья.
Команда «Тигры Владивостока» представляла интересы России на соревнованиях. Приморские гребцы завоевали два первых места в гонке на 200 и 500 метров на десятиместных «драконах».
По словам директора приморской федерации гребли на каноэ Сергея Землянова, региональных спортсменов приглашают участвовать в соревнованиях в Китае постоянно. И в этот раз им удалось обойти китайских спортсменов — родоначальников данного вида гребли.
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