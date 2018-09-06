Приморские гребцы завоевали «Кубок города Тяньцзинь»

Гребцы из Приморского края одержали победу на международных соревнованиях «Кубок города Тяньцзинь». Кроме них в гонках на лодках «дракон» участвовали гребцы из Гонконга, Китая, Макао и Швеции. Об этом сообщили на сайте администрации Приморья.

Команда «Тигры Владивостока» представляла интересы России на соревнованиях. Приморские гребцы завоевали два первых места в гонке на 200 и 500 метров на десятиместных «драконах».

По словам директора приморской федерации гребли на каноэ Сергея Землянова, региональных спортсменов приглашают участвовать в соревнованиях в Китае постоянно. И в этот раз им удалось обойти китайских спортсменов — родоначальников данного вида гребли.