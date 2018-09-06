Кайтфойлинг. Елена Калинина стала второй на этапе Кубка мира

В китайском Вэйфанге прошел очередной этап Кубка мира по кайтфойлингу, в котором принимала участие российская звезда этого вида парусного спорта, многократная чемпионка мира, спортсменка Академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Елена Калинина

По итогам регаты наша звезда кайтфойлинга стала второй среди женщин после американки Даниэлы Мороз и 20-й в общем зачете регаты, так как мужчины и женщины гонялись вместе. Всего в регате принимало участие более 30 спортсмен из 16 стран мира. С 2024 года этот вид парусных гонок войдет в программу Олимпийских игр.