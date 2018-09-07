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Деятельность Легкова вызвала подозрения у организации по борьбе с коррупцией
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Деятельность Легкова вызвала подозрения у организации по борьбе с коррупцией 

Чемпионат.com 4 часа назад
Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков, являющийся депутатом Московской областной Думы и занимающий пост заместителя председателя комитета по делам молодёжи и спорта, подозревается в злоупотреблении положением. Об этом сообщается в отчёте организации Transparency International.
С 2014 года министерство физкультуры и спорта Московской области реализует госпрограмму «Спорт Подмосковья», в рамках которой выделяются субсидии для бюджетных учреждений области на приобретение оборудования для команд региона.
Легков наделён контрольными полномочиями в отношении «Спорта Подмосковья», и в то же время он является учредителем ООО «Экипировочный центр имени Легкова», которое за период депутатских полномочий Легкова в новом созыве Мособлдумы заключило два контракта на поставку спортивного инвентаря на общую сумму почти 3,3 млн рублей с государственным бюджетным учреждением Московской области «Спортивная школа олимпийского резерва „Истина“, учредителем которого является министерство физкультуры и спорта региона.
В 2016 году „Экипировочный центр имени Легкова“ заключил контракт на 440 тыс. рублей с МКУ „ФОК „ЛОТОС““ Сергиево-Посадского района Московской области.
На Играх в Сочи Легков стал олимпийским чемпионом в марафоне на 50 км и серебряным призёром в эстафете. В 2013 году он выиграл многодневную лыжную гонку „Тур де Ски“, а также в сезоне-2012/13 стал обладателем „Малого хрустального глобуса“ в дистанционном зачёте Кубка мира. В сезоне-2017/18 Легков не выступал из-за временного отстранения по подозрению в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, однако CAS оправдал россиянина, вернув ему олимпийские награды. В апреле 2018 года Легков объявил о завершении международной карьеры. В июле состоялась церемония проводов Александра из спорта.
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