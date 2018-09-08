Забелинская планирует выступить в командной гонке на ЧМ по велоспорту на шоссе в Австрии

МОСКВА, 8 сентября. / ТАСС /. Обладательница трех олимпийских медалей в велогонках на шоссе Ольга Забелинская, получившая в начале августа от Международного союза велосипедистов (UCI) право представлять на международных стартах Узбекистан, планирует выступить на сентябрьском чемпионате мира в командной гонке в составе российской команды Cogeas-Mettler. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

38-летняя Забелинская после смены спортивного гражданства с российского на узбекское по правилам UCI не имеет права выступать за сборную Узбекистана на двух чемпионатах мира. Однако в командную гонку в составе Cogeas-Mettler она может быть заявлена.

"Я планирую выступить в командной гонке", — сообщила Забелинская. Командная гонка с раздельным стартом пройдет в Инсбруке 23 сентября.

Забелинская была заявлена Национальным олимпийским комитетом Узбекистана для участия в Азиатских играх — 2018, однако не была допущена до стартов по решению Олимпийского совета Азии.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдет в Инсбруке с 22 по 30 сентября.