Второй этап Кубка мира по авиамодельному спорту стартовал в Химках

Этап Кубка мира по авиамодельному спорту в классе «Воздушный бой» проходит на базе центра «Планерная» в Химках, сообщил корреспондент «360».

Турнир, посвященный памяти академика Петра Грушина, проводится в 15 раз. В этом году соревнованиях приняли участие 76 экипажей спортсменов из Испании, Белоруссии, Украины, Узбекистана и России. Соревнования будут продлятся в течение двух дней. По итогам Кубка будет сформирована сборная страны.

«Спортсмен может вынести только две модели. На старте каждому участнику выдается лента, чтобы можно было управлять самолетом. Задача — уйти от противника или же, наоборот, его атаковать, при этом не упасть», — рассказал вице-президент федерации авиамодельного спорта Игорь Трифонов

Воздушный бой длится четыре минуты. На один сезон спортсмен тратит около 60 самолетов, которые он собирает самостоятельно.