Байдарочница Харитонова стала шестой в финале Кубка мира по гребному слалому

Гребной слалом. Финал Кубка мира. Ла Со д’Уржель, Испания Мужчины. Каноэ-одиночка

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