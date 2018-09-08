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Байдарочница Харитонова стала шестой в финале Кубка мира по гребному слалому
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Байдарочница Харитонова стала шестой в финале Кубка мира по гребному слалому 

Чемпионат.com 1 час назад
Российская байдарочница Марта Харитонова дошла до финала на финальном этапе Кубка мира по гребному слалому, который проходит в Ла Со д’Уржель (Испания). Победу в байдарке-одиночке одержала немка Рикарда Функ. Харитонова финишировала шестой.
В каноэ-одиночке победил словенец Лука Бозич.
Гребной слалом. Финал Кубка мира. Ла Со д’Уржель, Испания Мужчины. Каноэ-одиночка
1. Лука Бозич (Словения) — 99,84. 2. Франц Антон (Германия) — 100,05. 3. Денис Гарго Шаню (Франция) — 101,69… 43. Кирилл Сеткин (Россия) — 110,90… 45. Анвар Клевлеев (Россия) — 111,00.
Женщины. Байдарка-одиночка
1. Рикарда Функ (Германия) — 102,68. 2. Майален Чурро (Испания) — 104,45. 3. Маллоори Франклин (Великобритания) — 105,34… 6. Марта Харитонова (Россия) — 107,03… 31. Екатерина Перова (Россия) — 112,59… 41. Алсу Миназова (Россия) — 117,15.
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