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Аввакумова — 10-я на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском
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Аввакумова — 10-я на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском 

Чемпионат.com 4 часа назад
Победу одержала словенка Эмма Клинец.
Прыжки на лыжах с трамплина. Летняя серия Гран-при. Пятый этап. Чайковский, Россия Женщины. К-125. Личные соревнования
1. Эмма Клинец (Словения) — 130,8. 2. Марен Лундбю (Норвегия) — 121,8. 3. Сара Таканаси (Япония) — 117,0… 10. Ирина Аввакумова (Россия) — 98,1. 11. Софья Тихонова (Россия) — 94,2… 13. Александра Кустова (Россия) — 91,8… 15. Лидия Яковлева (Россия) — 89,2… 18. Александра Баранцева (Россия) — 76,9… 20. Ксения Каблукова (Россия) — 71,5. 21. Анна Шпынева (Россия) — 69,0… 23. Стефания Надымова (Россия) — 68,2… 28. Мария Яковлева (Россия) — 56,5. 29. Анна Жукова (Россия) — 33,4.
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