Президент Эстонии пробежала дистанцию полумарафона в Таллине

"Президент Кальюлайд приняла участие в полумарафонском забеге Таллинского марафона. Дистанцию 21,1 километра она преодолела за 1 час 50 минут и 13 секунд. Этот результат дал ей 157-е место среди женщин и 929 место в общем зачете. Всего в полумарафоне участвовало более 4 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Кальюлайд ведет активный образ жизни и участвует в беговых, лыжных и конькобежных марафонах. В 2017 году она участвовала в Тартуском забеге и успешно преодолела дистанцию полумарафона в 23 километра. Кальюлайд также принимала участие в престижном лыжном марафоне в Финляндии «Финляндия-Хиито», пройдя дистанцию в 50 километров, и в конькобежном марафоне Мульги на озере Вильянди, где прошла дистанцию в 30 километров.