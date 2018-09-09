Ещё
Президент Эстонии пробежала дистанцию полумарафона в Таллине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Эстонии пробежала дистанцию полумарафона в Таллине 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
ТАЛЛИН, 9 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье приняла участие в Таллинском полумарафонском забеге, успешно преодолев дистанцию в 21,1 километра, сообщили организаторы соревнований.
"Президент Кальюлайд приняла участие в полумарафонском забеге Таллинского марафона. Дистанцию 21,1 километра она преодолела за 1 час 50 минут и 13 секунд. Этот результат дал ей 157-е место среди женщин и 929 место в общем зачете. Всего в полумарафоне участвовало более 4 тысяч человек", — говорится в сообщении.
Кальюлайд ведет активный образ жизни и участвует в беговых, лыжных и конькобежных марафонах. В 2017 году она участвовала в Тартуском забеге и успешно преодолела дистанцию полумарафона в 23 километра. Кальюлайд также принимала участие в престижном лыжном марафоне в Финляндии «Финляндия-Хиито», пройдя дистанцию в 50 километров, и в конькобежном марафоне Мульги на озере Вильянди, где прошла дистанцию в 30 километров.
Последние новости
Глубже Земля не пустила. Что остановило работы на "адской" скважине Запад нашел "миллиарды долларов" РФ. Но не может их отобрать Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство265
Медведева и Загитова снова соревнуются в Москве5
Дзюба неожиданно «вылетел» из сборной32
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла84
Судьба Медведевой в России предопределена62
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
02:39
Еще четыре российских спортсмена меняют гражданство
Биатлон
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:45
Серена Уильямс устроила скандал на US Open и проиграла
Теннис
00:36
Хрупкий турок. Лебедев нокаутировл Алтункаю
Бокс Статьи
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
02:49
Виктор Ан сдаёт квартиру
Зимние виды спорта
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
00:33
Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Биатлон
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение