Каноистка Миназова — 5-я в финале Кубка мира по гребному слалому в Испании

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Аввакумова — 10-я на этапе Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Чайковском

Д. Полянский выиграл этап Кубка мира по триатлону в Чехии

Рагеттли и Гаскелл выиграли первый этап Кубка мира по фристайлу в биг-эйре