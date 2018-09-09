Итальянец Джованни де Дженнаро победил в соревнованиях байдарочников в финале Кубка мира по гребному слалому в Испании. Россиянин Павел Эйгель показал 16-й результат. Среди каноисток первенствовала австралийка Джессика Фокс, а россиянка Алсу Миназова заняла пятое место.
Гребной слалом. Финал Кубка мира. Ла Со д’Уржель, Испания Мужчины. Байдарка-одиночка 1. Джованни де Дженнаро (Италия) — 93,28. 2. Люсьен Делфур (Австралия) — 93,87. 3. Иржи Прскавец (Чехия) — 95,62… 16. Павел Эйгель (Россия) — 96,91… 49. Максим Шабанов (Россия) — 100,47. Женщины. Каноэ-одиночка 1. Джессика Фокс (Австралия) — 111,14. 2. Маллори Франклин (Великобритания) –112,18. 3. Надин Вератшниг (Австрия) — 114,72… 5. Алсу Миназова (Россия) — 129,30… 20. Зульфия Сабитова (Россия)— 133,58… 32. Полина Мухгалеева (Россия) — 127,06.