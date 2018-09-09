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Болгария — Норвегия — 1:0 (обзор)
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Болгария — Норвегия — 1:0 (обзор) 

Soccer News 7 часов назад
Фото: Soccer News
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Лиги наций Болгария — Норвегия — 1:0.
Видео: Болгария — Норвегия — 1:0.
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