Владимир Морозов: Этап в Казани сложился лучше, чем задумывал

Призер Олимпийских игр Владимир Морозов оценил свое выступление на стартовом этапе Кубка мира по плаванию в Казани.

«Оценил бы на отлично, даже лучше получилось, чем думал, чем загадывал, — приводит ТАСС слова Морозова. — Сегодня были дистанции такие, не основные — 50 м вольным стилем, 100 м на спине, в лучшем случае надо было зацепиться за эту бронзу, и как раз так и вышло на обеих дистанциях».

Напомним, на этапе в Казани 26-летний Морозов завоевал три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Стартовый этап Кубка мира нового сезона проходил в Казани с 7 по 9 сентября в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта.