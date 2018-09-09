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Владимир Морозов: Этап в Казани сложился лучше, чем задумывал
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Владимир Морозов: Этап в Казани сложился лучше, чем задумывал 

Советский спорт 6 часов назад
Призер Олимпийских игр Владимир Морозов оценил свое выступление на стартовом этапе Кубка мира по плаванию в Казани.
«Оценил бы на отлично, даже лучше получилось, чем думал, чем загадывал, — приводит ТАСС слова Морозова. — Сегодня были дистанции такие, не основные — 50 м вольным стилем, 100 м на спине, в лучшем случае надо было зацепиться за эту бронзу, и как раз так и вышло на обеих дистанциях».
Напомним, на этапе в Казани 26-летний Морозов завоевал три золотые, две серебряные и две бронзовые медали.
Стартовый этап Кубка мира нового сезона проходил в Казани с 7 по 9 сентября в 50-метровом бассейне Дворца водных видов спорта.
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