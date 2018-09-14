Морозов завоевал серебро на этапе Кубка мира по плаванию

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Россиянка Солдатова стала чемпионкой мира в упражнениях с лентой

Головин может сыграть за "Монако" уже в субботу

Велогонщица Забелинская выступит за российскую команду на чемпионате мира