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Морозов завоевал серебро на этапе Кубка мира по плаванию
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Морозов завоевал серебро на этапе Кубка мира по плаванию 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский пловец Владимир Морозов показал второе время на дистанции 50 метров на спине на этапе Кубка мира в Дохе. Россиянин финишировал с результатом 24,79 секунды.
Первое место досталось американскому спортсмену Майклу Эндрю, проплывшему дистанцию за 24,49 секунды. Бронзу завоевал австралиец Митчелл Ларкин (25,15).
Еще один россиянин Кирилл Пригода стал третьим, проплыв 200 метров комплексным плаванием за 2 минуты 3,47 секунды. Первым оказался австралиец Митч Ларкин (1.59,14). Серебро у эквадорца Томаса Перибонио (2.00,40).
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