Саратовская спортсменка вошла в десятку лучших пловчих мира

Саратовская пловчиха Ангелина Никифорова вошла в десятку лучших на первом этапе Кубка Мира по плаванию, который проходил в Казани в бассейне Дворца водных видов спорта. Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва заняла шестое место в финальном заплыве на дистанцию 200 метров на спине. До медалистов её результату не хватило 5,94 секунды.

Также саратовчанка стала одной из лучших в аналогичных соревнованиях на дистанции 100 метров. Там она завершила своё выступление на восьмой позиции, отстав от бронзового призёра на 3,52 секунды.

Как сообщает министерство молодёжной политики и спорта по Саратовской области, на этапе Кубка Мира участвовали более 200 спортсменов из 23 стран мира. На состязаниях выступили чемпионы и призёры Олимпийских игр, а также чемпионатов мира.