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Челябинск на два дня станет столицей внедорожных гонок
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Челябинск на два дня станет столицей внедорожных гонок 

АиФ 30 минут назад
Фото: АиФ
Этап гонки внедорожников Rainforest Challenge состоится на полигоне под Челябинском, сообщают организаторы.
В соревнованиях примут участие 50 экипажей из разных регионов страны. Открытие гонки состоится 14 сентября в 17 часов на площади Революции. Здесь установят особую конструкцию, имитирующую подъём на скалу — водителям предстоит направить машину по узкой колее на четырехметровую высоту. Зрители также увидят мотошоу и смогут рассмотреть внедорожники.
Сами соревнования пройдут на оборудованном полигоне, старт в 9 часов утра 15 сентября. По словам организаторов, трасса построена таким образом, чтобы поединок между водителями-экстремалами проходил в непосредственной близости от зрителей. Заявки на участие будут принимать до последнего дня — регламент Rainforest Challenge позволяет участвовать в гонке и на обычных автомобилях.
Победитель этапа в Челябинске получит оплаченное приглашение на финал гонки в джунглях Малайзии от организатора соревнований Луиса Ви, а также новый внедорожник. Подробности по регламенту для спортсменов можно узнать здесь.
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