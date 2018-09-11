В Архангельской области стартовали всероссийские соревнования по гонкам на лыжероллерах. В мужском спринте классическим стилем победу одержал участник Олимпийских игр-2018 в Пхёнчхане Алексей Виценко, второе место занял Илья Порошкин, а третьим в финале финишировал Александр Чибис.
Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовала Татьяна Алёшина. Вице-чемпионкой стала Наталья Непряева, а третье место заняла Наталья Матвеева.
Гонки на лыжероллерах. Всероссийские соревнования. Архангельская область Мужчины. Спринт, классический стиль 1. Алексей Виценко. 2. Илья Порошкин. 3. Александр Чибис. 4. Александр Панжинский… 10. Александр Большунов… 14. Алексей Червоткин… 18. Денис Спицов. Женщины. Спринт, классический стиль 1. Татьяна Алёшина. 2. Наталья Непряева. 3. Наталья Матвеева. 4. Евгения Шаповалова… 17. Анна Нечаевская.