Олимпийский чемпион Абраменко из Украины женился на россиянке Александре Орловой

Украинец Александр Абраменко , выигравший на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане золотую медаль в соревнованиях по фристайлу, женился на российской спортсменке Александре Орловой

Свадебная церемония прошла 7 сентября в Киеве. 30-летний Абраменко познакомился с 21-летней Орловой в Сочи в 2014 году. Этой зимой они вместе выступили на Играх в Южной Корее. И если украинец занял первое место в акробатике, то его будущая супруга в своей дисциплине показала лишь восьмой результат.

Орлова в 14 лет дебютировала на этапе взрослого Кубка Европы в Финляндии, где стала третьей. В январе 2014 года впервые выступила на этапе Кубка мира и показала 15-й результат. А уже на следующем этапе в Канаде Орлова заставила всерьёз заговорить о появлении новой звезды в лыжной акробатике. Ей удалось занять пятое место и завоевать путёвку на Олимпиаду. На Играх 2014 года она была 20-й.

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