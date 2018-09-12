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Финн Леппа выиграл золото ЧМ в стрельбе из крупнокалиберной винтовки
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Финн Леппа выиграл золото ЧМ в стрельбе из крупнокалиберной винтовки 

Чемпионат.com 9 часов назад
В Чханвоне (Южная Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрельбе. Финн Алекси Леппа выиграл золото в стрельбе из крупнокалиберной винтовки с 300 м. Серебряным призёром стал швед Карл Олссон. Бронза досталась норвежку Одду Арне Брекне.
В командном турнире первенствовала сборная Норвегии. Второе место заняла команда Южной Кореи. Тройку призёров замкнули швейцарцы.
Стрельба. Чемпионат и первенство мира. Чханвон, Южная Корея Мужчины. Винтовка. 300 м. Личный турнир 1. Алекси Леппа (Финляндия) — 580. 2. Карл Олссон (Швеция) — 576. 3. Одд Арне Брекне (Норвегия) — 576.
Командный турнир 1. Норвегия — 1722. 2. Южная Корея — 1711. 3. Швейцария — 1708.
Чемпионат мира по стрельбе завершится 15 сентября.
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