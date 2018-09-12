ВАДА лает — зима живет. У России даже больше соревнований, чем в прошлом сезоне

А мы-то, пуганные бедолаги, боялись, что нам вообще теперь ничего не дадут. Оказалось, все не так просто — и не так уж страшно.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомню, что в конце прошлого года ВАДА внесло ряд изменений в свой кодекс. В частности, в статье 20.3.11, раньше говорилось, что международные федерации по видам спорта должны «делать все возможное», чтобы не отдавать чемпионаты мира странам, находящимися под допинг-санкциями — включая дисквалификации национальных агентств а-ля РУСАДА. Новая формулировка — гораздо жестче. Во-первых, не «все возможное», а просто нельзя, запрещено. И во-вторых, в запретную категорию к ЧМ добавлены «другие международные соревнования».

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Это новшество вступило в силу с 1 апреля, и некоторые СМИ поспешили тогда заявить, что никаких хоть сколько-нибудь заметных турниров России в обозримом будущем не видать. Включая, например, этапы зимних Кубков мира. Изучив по мере сил пресловутый кодекс я, если честно, тогда тоже склонялся к подобному пессимистическому прогнозу, хотя и не был в нем уверен.

Официальный запрос (мол, объясните, что означает формулировка «другие соревнования»?), направленный «Советским спортом» в ВАДА, остался без ответа. Наши чиновники, как обычно, больше пороли оптимистическую чушь (например, что поправки в кодекс не могут быть утверждены до 2021 года, хотя это не так), но кто их будет слушать? А в вопросе с «оправданием» РУСАДА ситуация и тогда была плохой, и сейчас такой остается, и совершенно неизвестно, как и когда может улучшиться.

Там «вечный тупик». Никто, кроме ВАДА наше агентство «воскресить» не может, а ВАДА этого делать не намерено. Оно требует признать «госсистему поддержки допинга от Макларена», а также допуска к московскому хранилищу допинг-проб, опечатанному СК РФ по уголовному делу против Родченкова. Который находится под американской программой защиты свидетелей, изменил внешность с помощью пластических хирургов и бежать на допросы к российским следователям, конечно, не спешит.

БЫЛО 9 ТУРНИРОВ, А СТАЛО 11 Однако наступила осень, из недр международных федераций родились календари нового зимнего сезона — и оказалось, что в нем Россия примет не меньше крупных международных стартов, а даже чуть больше! 11:9 в нашу пользу!

В соответствующей таблице вы с легкостью обнаружите домашние этапы КМ по саням, сноуборду, фристайлу, горным лыжам и целых три визита к нам лучших прыгунов и прыгуний с трамплина. Причем это еще не считая привычных московских турниров Гран-при по фигурному катанию и хоккейного Евротура, которые тоже пребывают в полном порядке. Х-м… Что бы это значило?

Конечно, еще весной было известно: новые правила ВАДА не касаются тех соревнований в России, контракты на которые заключены до того, как поправки к кодексу вступили в силу. Но что-то я сомневаюсь, что все 11 событий были оговорены заранее. Хоккей, «фигурка», зимняя Универсиада — это да, понимаю. Но чтобы и все остальное… Похоже, что на турниры «регулярных» серий вроде Кубка мира запрет не очень-то и распространяется.

БИАТЛОН И ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Возможно, речь идет только о соревнованиях только калибра ЧМ и ЧЕ. Хотя недавно произошла любопытная история с чемпионатом Европы по лыжному ориентированию 2020 года. По информации Inside the Games ВАДА возражало против того, чтобы чемпионат отдали нам, но ему ответили: заявка была одна, от России, а сейчас все сроки уже прошли. Мол, извиняйте. И всемогущее ВАДА вынуждено было смириться.

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Хотя ориентирование есть ориентирование. Не самый, чего уж там, популярный вид спорта. Зато в биатлоне ситуация другая, намного хуже. Если в прошлом сезоне президент IBU Андерс Бессеберг не внял зарубежной общественности и оставил Тюмени финал Кубка мира, то преемник норвежца на этом посту швед Уле Даллин, избранный на прошлой неделе, чуть ли не первым делом издал такой вердикт: Россия не может принимать у себя официальные международные соревнования до восстановления в правах РУСАДА.

Выходит, большого биатлона на своих трассах нам теперь не видать года, думаю, два, а то и больше. И все-таки общая картина свидетельствует о другом: ни о каком полном бойкоте а-ля «железный занавес» речи пока нету. Пусть ВАДА лает, но русская зима все равно живет.

Крупные международные соревнования по зимним видам спорта в России в предстоящем и прошлом сезонах

Сезон-2017/18 Сезон-2018/19 Биатлон

Финал Кубка мира. Тюмень

Фигурное катание

Чемпионат Европы. Москва Этап Гран-при. Москва

Этап Гран-при. Москва (16-17.11)

Хоккей

Этап Евротура. Москва

Этап Евротура. Москва (13-16.12)

Прыжки с трамплина

Этап Кубка мира. Нижний Тагил

3 этапа Кубка мира. Нижний Тагил (30.11-2.12, 15-17.03), Чайковский (22-24.03)

Фристайл

2 этапа Кубка мира. Москва, Миасс

2 этапа Кубка мира. Москва (16.02), Миасс (22-24.02)

Сноуборд

Этап Кубка мира. Москва

Этап Кубка мира. Москва (26-27.01)

Коньки

Чемпионат Европы. Коломна

Финал Кубка мира. Сочи (23-24.02)

Горные лыжи

Этап Кубка мира. Сочи (2-3.03)

Зимняя Универсиада

Красноярск (2-12.03)

Всего

9 (10)*

* В скобках — с учетом чемпионата мира-2017/18 по бобслею и скелетону, который отобрали у Сочи, выигравшего право принять турнир в 2013 году, и перенесли в Кенигзее (Германия).

В лыжах, двоеборье, шорт-треке и керлинге у России в обоих сезонах нет домашних соревнований.