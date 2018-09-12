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Мальцев и Непряева выиграли «разделки» свободным стилем в Архангельской области
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Мальцев и Непряева выиграли «разделки» свободным стилем в Архангельской области 

Чемпионат.com + ещё 2 1 час назад
Фото: Тверская неделя
В Архангельской области продолжаются всероссийские соревнования по гонкам на лыжероллерах. В индивидуальной гонке с раздельным стартом свободным стилем на 20 км победил Артём Мальцев. В женской гонке свободным стилем на 15 км первенствовала Наталья Непряева.
Гонки на лыжероллерах. Всероссийские соревнования. Архангельская область
Мужчины. Гонка с раздельным стартом. Свободный стиль, 20 км  1. Артём Мальцев — 47.50,4.
2. Иван Кириллов — +14,7.
3. Александр Гребеньков — +51,4.
4. Денис Спицов — +55,6…
6. Алексей Червоткин — +1.25…
9. Александр Большунов — +1.51,8…
13. Алексей Виценко — +2.20…
37. Александр Панжинский — +7.42,3.
Женщины. Гонка с раздельным стартом. Свободный стиль, 15 км  1. Наталья Непряева — 40.35,8.
2. Ольга Царева — +21,6.
3. Елена Соболева — +31.4.
4. Анна Нечаевская — +1.45,3…
10. Евгения Шаповалова — +1.48,9.
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