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Соревнования по плаванию «День спринтера» состоятся 14 сентября в Нижнем Новгороде
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Соревнования по плаванию «День спринтера» состоятся 14 сентября в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 25 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.
Состязания стартуют в 14:00 в бассейне «Нижегородец».
Организаторами турнира выступают департамент по спорту и молодежной политики городской администрации Нижнего Новгорода и Федерация плавания Нижегородской области.
В программу соревнований включена только самая короткая спринтерская дистанция — 50 метров. Каждый спортсмен выйдет на старт четыре раза и проплывет ее всеми способами плавания.
Среди участников турнира именитые нижегородские пловцы — неоднократный призер чемпионата Европы, победитель всемирной летней Универсиады, неоднократный победитель чемпионата и Кубка России, рекордсмен России, заслуженный мастер спорта России Олег Костин, бронзовый призер чемпионата мира и Европы, победитель чемпионата Европы среди юниоров, победитель чемпионата и Кубка России, неоднократный призер этапов Кубка мира Михаил Доринов, призер этапа Кубка мира Максим Третьяков и другие.
Всего же на старт выйдут 250 спортсменов из 15 клубов Нижегородской области.
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