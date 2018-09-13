Соревнования по плаванию «День спринтера» состоятся 14 сентября в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает Управление по работе со СМИ администрации города.

Состязания стартуют в 14:00 в бассейне «Нижегородец».

Организаторами турнира выступают департамент по спорту и молодежной политики городской администрации Нижнего Новгорода и Федерация плавания Нижегородской области.

В программу соревнований включена только самая короткая спринтерская дистанция — 50 метров. Каждый спортсмен выйдет на старт четыре раза и проплывет ее всеми способами плавания.

Среди участников турнира именитые нижегородские пловцы — неоднократный призер чемпионата Европы, победитель всемирной летней Универсиады, неоднократный победитель чемпионата и Кубка России, рекордсмен России, заслуженный мастер спорта России Олег Костин , бронзовый призер чемпионата мира и Европы, победитель чемпионата Европы среди юниоров, победитель чемпионата и Кубка России, неоднократный призер этапов Кубка мира Михаил Доринов , призер этапа Кубка мира Максим Третьяков и другие.

Всего же на старт выйдут 250 спортсменов из 15 клубов Нижегородской области.