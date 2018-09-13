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Норвежский лыжник Сундбю держит в прикроватной тумбочке фотографии россиян
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Норвежский лыжник Сундбю держит в прикроватной тумбочке фотографии россиян 

Газета.Ru + ещё 3 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Мартин Йонсруд Сундбю держит дома на прикроватной тумбочке фотографии российских спортсменов для мотивации, сообщает NRK.
По информации источника, на фотографиях изображены Александр Большунов, Сергей Устюгов и Денис Спицов.
Как рассказал сам спортсмен, ему эти фотографии нужны для мотивации. Устюгов не раз обходил норвежского в гонках, а Спицов на дистанции 15 км свободным стилем в Пхенчхане-2018 занял третье место, оставив Сундбю без медалей.
Ранее бежавший в Россию биатлонист рассказал, почему хотел выступать за Украину.
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