Норвежский лыжник Сундбю держит в прикроватной тумбочке фотографии россиян

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Мартин Йонсруд Сундбю держит дома на прикроватной тумбочке фотографии российских спортсменов для мотивации, сообщает NRK.

Как рассказал сам спортсмен, ему эти фотографии нужны для мотивации. Устюгов не раз обходил норвежского в гонках, а Спицов на дистанции 15 км свободным стилем в Пхенчхане-2018 занял третье место, оставив Сундбю без медалей.

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