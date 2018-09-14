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Беги, Усэйн, беги: Болт выиграл космическую гонку
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Беги, Усэйн, беги: Болт выиграл космическую гонку 

RT на русском 4 часа назад
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт опять обогнал своих соперников, но на этот раз в невесомости. Спортсмен провёл тренировку с космонавтами в специально оборудованном самолёте.
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