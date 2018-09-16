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Стругокрасненец победил в категории до 10 лет на Кубке по бегу «PRO SPORT
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Стругокрасненец победил в категории до 10 лет на Кубке по бегу «PRO SPORT 

АиФ Северо-запад + ещё 5 9 часов назад
Фото: Псковское Агентство Информации
Спортсмен Илья Игнатьев из Струг Красных занял 1-е место в забеге на 1 км в в категории до 10 лет пятом и заключительном этапе соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» в Мальской Долине под Изборском
Сегодня будут награждены не только победители заключительного этапа соревнований, но и те спортсмены, которые наберут наибольшее количество очков по итогам всех пяти этапов забегов. Им вручат Кубки губернатора в виде полуметрового бегущего человека.
Напомним, первый этап соревнований состоялся 20 мая в Пскове. Второй этап — в Черехе 17 июня. Третий этап соревнований по бегу по пересеченной местности — 15 июля в Старом Изборске, а четвертый— в Ваулиных Горах 19 августа.
В финальном забеге принимают участие около 400 спортсменов и любителей бега.
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