Стругокрасненец победил в категории до 10 лет на Кубке по бегу «PRO SPORT

Спортсмен Илья Игнатьев из Струг Красных занял 1-е место в забеге на 1 км в в категории до 10 лет пятом и заключительном этапе соревнований по бегу по пересеченной местности «PRO SPORT: Кубок губернатора — 2018» в Мальской Долине под Изборском

Сегодня будут награждены не только победители заключительного этапа соревнований, но и те спортсмены, которые наберут наибольшее количество очков по итогам всех пяти этапов забегов. Им вручат Кубки губернатора в виде полуметрового бегущего человека.

Напомним, первый этап соревнований состоялся 20 мая в Пскове. Второй этап — в Черехе 17 июня. Третий этап соревнований по бегу по пересеченной местности — 15 июля в Старом Изборске, а четвертый— в Ваулиных Горах 19 августа.

В финальном забеге принимают участие около 400 спортсменов и любителей бега.