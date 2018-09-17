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В Калининграде назвали победителей прегельской регаты
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В Калининграде назвали победителей прегельской регаты 

Вести Калининград + ещё 1 10 часов назад
Фото: Вести Калининград
Международные соревнования по гребным видам спорта проводились в восьмой раз. Самая яркая часть программы состязаний — так называемая гонка восьмерок. Она проходит на дистанции в 500 метров.
В этом году на воде встретились 3 соперника. Сборный экипаж города, команды БФУ и КГТУ. Последние одержали победу. В гонках на ялах среди юношей пьедестал разделили команды: БГА ТРЕТЬЕ место, серебро у КГТУ и победителями стали спортсмены Калининградского морского рыбопромышленного колледжа. У девушек весь пьедестал почёта заняли воспитанницы КМРК.
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