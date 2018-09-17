В подмосковном парке «Патриот» состоялся этап Фестиваля лыжероллерных дисциплин

В гонке с масс-стартом приняли участие более 200 профессиональных спортсменов и любителей, среди них были как совсем юные участники, так и ветераны данного вида спорта.

16 сентября в парке «Патриот» состоялся 14-й этап Фестиваля лыжероллерных дисциплин «Алабинский полумарафон». Традиционно соревнования прошли на всеми полюбившейся спортивной трассе парк «Патриот» — Алабино.

С каждым годом количество участников «Алабинского марафона» растет и привлекает внимание все большее количество спортсменов. Участниками соревнований являются спортсмены самого разного возраста — от 5 до 80 лет, различной спортивной квалификации, профессионалы и любители лыжного спорта из 22 городов и областей России, а также представители других стран.

Стиль передвижения на лыжероллерах свободный. Участники преодолевали различные маршруты (от более легких до более сложных): 6 км, 12 км, 24 км, 36 км, 48 км и 60 км.

В гонке с масс-стартом приняли участие более 200 профессиональных спортсменов и любителей. Среди них были как совсем юные участники, так и ветераны данного вида спорта.

Традиционно победителей и призеров соревнований наградили почетными грамотами, медалями и памятными подарками.