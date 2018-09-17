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В подмосковном парке «Патриот» состоялся этап Фестиваля лыжероллерных дисциплин
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В подмосковном парке «Патриот» состоялся этап Фестиваля лыжероллерных дисциплин 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В гонке с масс-стартом приняли участие более 200 профессиональных спортсменов и любителей, среди них были как совсем юные участники, так и ветераны данного вида спорта.
16 сентября в парке «Патриот» состоялся 14-й этап Фестиваля лыжероллерных дисциплин «Алабинский полумарафон». Традиционно соревнования прошли на всеми полюбившейся спортивной трассе парк «Патриот» — Алабино.
Впервые данные соревнования прошли на территории парка «Патриот» в 2016 году и собрали около 250 спортсменов со всей России. В соревнованиях ежегодно принимают участие титулованные спортсмены — мастера спорта международного класса, мастера спорта России, среди которых победители и призеры чемпионатов мира, этапов кубка мира и чемпионатов России — Игорь Глушков, Сергей Корсаков, Илья Безгин, Александр Григорьев, Юлия Краснова и многие другие.
С каждым годом количество участников «Алабинского марафона» растет и привлекает внимание все большее количество спортсменов. Участниками соревнований являются спортсмены самого разного возраста — от 5 до 80 лет, различной спортивной квалификации, профессионалы и любители лыжного спорта из 22 городов и областей России, а также представители других стран.
Стиль передвижения на лыжероллерах свободный. Участники преодолевали различные маршруты (от более легких до более сложных): 6 км, 12 км, 24 км, 36 км, 48 км и 60 км.
В гонке с масс-стартом приняли участие более 200 профессиональных спортсменов и любителей. Среди них были как совсем юные участники, так и ветераны данного вида спорта.
Традиционно победителей и призеров соревнований наградили почетными грамотами, медалями и памятными подарками.
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