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В чемпионате России по аквабайку приняли участие 60 спортсменов
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В чемпионате России по аквабайку приняли участие 60 спортсменов 

Чемпионат.com 6 часов назад
В Геленджике завершился чемпионат России по аквабайку. В соревнованиях в трёх дисциплинах приняли участие 60 спортсменов из различных регионов страны.
Чемпионами России в слаломе стали Эдуард Саркисян, Александр Кабатов, Дмитрий Клименко, Алексей Желейко. В кольцевых гонках (заезды с общим стартом) золото досталось Эдуарду Саркисяну, Дмитрию Клименко и Роману Клименко. В дисциплине фристайл победу одержал Сергей Чемезов. Второе место занял Арсений Матанцев. Третье место — за Александром Курамшиным.
В этом году соревнования состоялись в новом формате, войдя в программу Гидроавиасалона 2018. Организаторами выступили Федерация водно-моторного спорта России и агентство спортивного маркетинга «Extreme Media Group».
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