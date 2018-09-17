Расписание гоночного уик-энда Гран При России 

Менее двух недель остается до начала Гран При России. Организаторы этапа в Сочи опубликовали расписание гоночного уик-энда на 28-30 сентября.
Пятница, 28 сентября
09:30 — 10:15 GP3 Свободные заезды
11:00 — 12:30 Формула 1 Свободные заезды 1 13:00 — 13:45 Формула 2 Свободные заезды
15:00 — 16:30 Формула 1 Свободные заезды 2 16:55 — 17:25 Формула 2 Квалификация
17:50 — 18:20 GP3 Квалификация
Суббота, 29 сентября
10:15 — 11:00 GP3 Гонка 1 (20 кругов или 40 минут)
12:00 — 13:00 Формула 1 Свободные заезды 3 15:00 — 16:00 Формула 1 Квалификация
16:45 — 17:50 Формула 2 Гонка 1 (28 кругов или 60 минут)
Воскресенье, 30 сентября
10:05 — 10:40 GP3 Гонка 2 (15 кругов или 30 минут)
11:20 — 12:10 Формула 2 Гонка 2 (21 круг или 45 минут)
14:10 — 16:10 Формула 1 Гонка (53 круга или 120 минут)