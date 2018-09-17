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Расписание гоночного уик-энда Гран При России
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Расписание гоночного уик-энда Гран При России 

F1News.ru 4 часа назад
Фото: F1News.ru
Менее двух недель остается до начала Гран При России. Организаторы этапа в Сочи опубликовали расписание гоночного уик-энда на 28-30 сентября.
Пятница, 28 сентября
09:30 — 10:15  GP3  Свободные заезды
11:00 — 12:30  Формула 1  Свободные заезды 1  13:00 — 13:45  Формула 2  Свободные заезды
15:00 — 16:30  Формула 1  Свободные заезды 2  16:55 — 17:25  Формула 2  Квалификация
17:50 — 18:20  GP3  Квалификация
Суббота, 29 сентября
10:15 — 11:00  GP3  Гонка 1 (20 кругов или 40 минут)
12:00 — 13:00  Формула 1  Свободные заезды 3  15:00 — 16:00  Формула 1  Квалификация
16:45 — 17:50  Формула 2  Гонка 1 (28 кругов или 60 минут)
Воскресенье, 30 сентября
10:05 — 10:40  GP3  Гонка 2 (15 кругов или 30 минут)
11:20 — 12:10  Формула 2  Гонка 2 (21 круг или 45 минут)
14:10 — 16:10  Формула 1  Гонка (53 круга или 120 минут)
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