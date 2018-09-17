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Победителями первых этапов Кубка мира по плаванию стали Антон Чупков и Сара Сьестрем
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Победителями первых этапов Кубка мира по плаванию стали Антон Чупков и Сара Сьестрем 

Teleprogramma.pro 41 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
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Чемпионат Европы-2018: самые яркие кадры и победы российской сборной по плаваниюПо итогам первого кластера Кубка мира по плаванию FINA-2018 победителями оказались шведская пловчиха, олимпийская чемпионка 2016 года Сара Сьестрем, набравшая 120 очков, и бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро россиянин Антон Чупков с 90 очками. Также их признали сильнейшими спортсменами. Всего со второго этапа, проходившего в Дохе (Катар) на «длинной» воде, российские спортсмены увезли 16 медалей, завоевав по 5 золотых и бронзовых наград и 6 серебряных. До этого на первом этапе Кубка, проходившем в Казани в начале сентября, наши пловцы установили три рекорда и выиграли 33 медали.
Третий этап международного турнира будет проходить в Нидерландах с 28 по 30 сентября. Напомним, что турнир, ежегодно проводящийся Международной федерацией плавания FINA, состоит из семи этапов, разделенных на три кластера. В этом году в рамках первого кластера спортсмены соревновались не на «короткой», а на «длинной» воде в 50-метровом бассейне.
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